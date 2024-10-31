Фінансова підтримка ветеранів із Краматорська: у міськраді нагадали про діючу допомогу

У Краматорську з початку 2024 року діє управління з питань ветеранської політики. Як повідомляє Краматорська міська рада, протягом останніх кількох місяців у місті затвердили та впровадили кілька видів матеріальної допомоги:

одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та загиблих (померлих) захисників та захисниць України громади. Однак, цей вид допомоги краматорчани отримували і раніше згідно із затвердженим у липні 2024 року Порядком надання одноразової матеріальної допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців, членів добровольчих формувань, цивільних осіб;

щорічна матеріальна допомога ветеранам війни — особам з інвалідністю внаслідок війни, які захищали незалежність та територіальну цілісність України;

одноразова матеріальна допомога при народженні дитини (дітей) у сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, загиблого (померлого) захисника України;

щорічна матеріальна допомога дітям загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників та захисниць України для підготовки до навчального року);

одноразова матеріальна допомога особам, які вперше прийняті на військову службу за контрактом — на суму 30 тис. 280 грн (10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб);

на суму 30 тис. 280 грн (10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб); одноразова матеріальна допомога особам, звільненим з військової служби через поранення, контузію, каліцтва, отримані під час захисту країни.

Також у 2025 році буде запроваджено одноразову матеріальну допомогу у разі звільнення з полону (50 тис. грн на людину) та одноразову матеріальну допомогу членам сімей військовослужбовця, який перебуває в полоні або має статус зниклого безвісти (25 тис. грн на сім'ю).