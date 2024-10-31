Убытки природе Луганщины от России достигли 600 млрд гривен

Почти 600 миллиардов гривен составляют убытки, которые нанесла Россия природе Луганщины. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Цена убытков, нанесенных РФ природе Луганской области. Фото: Лысогор

«Государственная экологическая инспекция в Луганской области продолжает документировать последствия вооруженной агрессии России для природы Луганщины и вычислять нанесенный ущерб. Так, на сегодня, общая сумма экологических убытков составила 598 093 697 211 гривен», — заявил начальник Луганской областной военной администрации.

В частности:

засорение земель - 314 680 850 984 гривны;

лесные пожары - 278 849 765 473 гривны;

горение газа - 324 711 905 гривен;

другие пожары - 42 981 607 гривен;

засорение водных ресурсов - 4 195 387 242 гривны.

Ранее сообщалось, что в Кремле хотят засекретить информацию о деятельности «органов власти» в оккупации.