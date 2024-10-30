У Кремлі хочуть засекретити інформацію про діяльність «органів влади» в окупації: Лисогор розповів про наслідки

На тимчасово окупованих територіях не буде доступу до діяльності так званих органів влади. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«У кремлі розглядають законопроєкт, за яким буде засекречена інформація про діяльність окупаційних органів влади, зокрема й у так званій «ЛНР», — зазначив він.



Лисогор заявив, що це дозволить приховувати злочини загарбників, зокрема й військові.



За словами начальника Луганської ОВА, відомо, що вже запроваджено обмеження доступу до інформації про соціально-економічне становище окупованих територій, які мають катастрофічний дефіцит бюджету.



Раніше ми писали, що окуповані території почали готувати до виборів до Держдуми РФ, які мають відбутися у 2026 році.