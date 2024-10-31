Збитки природі Луганщини від Росії сягнули 600 млрд гривень

Майже 600 мільярдів гривень становлять збитки, які завдала Росія природі Луганщини. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Ціна збитків, завданих Росією природі Луганської області. Фото: Лисогор

«Державна екологічна інспекція у Луганській області продовжує документувати наслідки збройної агресії Росії для природи Луганщини та обчислювати завдані збитки. Так, станом на сьогодні, загальна сума екологічних збитків склала 598 093 697 211 гривень», - заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації.

Зокрема:

засмічення земель – 314 680 850 984 гривні;

лісові пожежі – 278 849 765 473 гривні;

горіння газу – 324 711 905 гривень;

інші пожежі – 42 981 607 гривень;

засмічення водних ресурсів – 4 195 387 242 гривні.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі хочуть засекретити інформацію про діяльність «органів влади» в окупації.