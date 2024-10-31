Збитки природі Луганщини від Росії сягнули 600 млрд гривень

Майже 600 мільярдів гривень становлять збитки, які завдала Росія природі Луганщини. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
Ціна збитків, завданих Росією природі Луганської області. Фото: Лисогор
«Державна екологічна інспекція у Луганській області продовжує документувати наслідки збройної агресії Росії для природи Луганщини та обчислювати завдані збитки. Так, станом на сьогодні, загальна сума екологічних збитків склала 598 093 697 211 гривень», - заявив начальник Луганської обласної військової адміністрації.
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