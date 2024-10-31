Российские войска атаковали Мирноград и Миролюбовку КАБами

Российская армия в четверг, 31 октября, сбросили на Мирноград и Миролюбовку Покровского района Донецкой области авиационные бомбы. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ в сводке о ситуации на фронте по состоянию на 16:00.



«С начала суток оккупанты осуществили уже десять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Бои продолжаются вблизи Луча, Лисовки и Вишневого. Миролюбовка и Мирноград подверглись ударам КАБами», — говорится в сообщении.



Кроме того, зафиксировано 22 атаки в районах Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки на Кураховском направлении. В районе Антоновки оккупанты прикладывают основные усилия — провели десять штурмов, три из которых продолжаются.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ 31 октября атаковала село Улаклы Волновахского района Донецкой области, применив авиационные бомбы. В результате удара есть повреждения.