Російські війська атакували Мирноград та Миролюбівку КАБами

Російська армія у четвер, 31 жовтня, скинула на Мирноград та Миролюбівку Покровського району Донецької області авіаційні бомби. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у зведенні про ситуацію на фронті станом на 16:00.



«З початку доби окупанти здійснили вже десять спроб потіснити наших захисників із позицій на Покровському напрямку. Бої тривають поблизу Луча, Лисівки та Вишневого. Миролюбівка та Мирноград зазнали ударів КАБами», — йдеться у повідомленні.



Крім того, зафіксовано 22 атаки в районах Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Островського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки на Курахівському напрямку. У районі Антонівки окупанти докладають основних зусиль — провели десять штурмів, три з яких продовжуються.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ 31 жовтня атакувала село Улакли Волноваського району Донецької області, застосувавши авіаційні бомби. Внаслідок удару є пошкодження.