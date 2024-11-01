Российские оккупанты ударили по селу Алексеевка Волновахского района

Россияне обстреляли Алексеевку. Фото: Великоновоселковская ГВА

В пятницу, 1 ноября, российские оккупанты атаковали село Алексеевка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.



«Сегодня состоялся обстрел села Алексеевка Волновахского района. Тип вооружения, которое использовал противник, сейчас устанавливается соответствующими специалистами», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что информация о повреждении зданий, инфраструктуры, а также пострадавших уточняется.



Алексеевка уже не впервые становится мишенью вражеских атак. Жители громады остаются в состоянии повышенной готовности, а местные власти и службы реагирования продолжают делать все возможное для оказания оперативной помощи громаде.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ 31 октября атаковала село Улаклы Волновахского района Донецкой области, применив авиационные бомбы. В результате удара есть повреждения.