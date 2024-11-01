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Російські окупанти вдарили по селу Олексіївка Волноваського району

01 листопада 2024, 08:59

Російські окупанти вдарили по селу Олексіївка Волноваського району

Росіяни обстріляли Олексіївку. Фото: Великоновосілківська ГВА Росіяни обстріляли Олексіївку. Фото: Великоновосілківська ГВА

У п'ятницю, 1 листопада, російські окупанти атакували село Олексіївка Волноваського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

«Сьогодні відбувся обстріл села Олексіївка Волноваського району. Тип озброєння, яке використав противник, зараз встановлюється відповідними фахівцями», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що інформація про пошкодження будівель, інфраструктуру, а також постраждалих уточнюється.

Олексіївка вже не вперше стає мішенню ворожих атак. Жителі громади залишаються у стані підвищеної готовності, а місцева влада та служби реагування продовжують робити все можливе для надання оперативної допомоги громаді.

 Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ 31 жовтня атакувала село Улакли Волноваського району Донецької області, застосувавши авіаційні бомби. Внаслідок удару є пошкодження.

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