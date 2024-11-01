В Киевской области в результате падения обломков дрона были повреждены частные дома

Россияне атаковали Киевщину. Фото: Нацполиция

С вечера, 31 октября, российская армия атаковала Киевскую область с помощью БПЛА, в регионе работала противовоздушная оборона. В результате обстрела повреждены два частных дома. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.



«1 ноября по состоянию на 09:00 в одном из районов области обнаружено повреждение кровли, окон и фасада жилых домов. Информация о пострадавших пока отсутствует», — говорится в сообщении.





На месте происшествия работают полицейские Киевщины. Правоохранители проводят осмотры и документируют последствия очередной вражеской атаки.



Ранее мы писали, что в ночь на 01 ноября 2024 года Россия нанесла по территории Украины удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также атаковала 48-ю ударными БпЛА «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.