На Київщині внаслідок падіння уламків дрону було пошкоджено приватні будинки

Росіяни атакували Київщину. Фото: Нацполіція

З вечора, 31 жовтня, російська армія атакувала Київську область за допомогою БПЛА, у регіоні працювала протиповітряна оборона. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.



«1 листопада станом на 09:00 в одному з районів області виявлено пошкодження покрівлі, вікон та фасаду житлових будинків. Інформація про постраждалих поки що відсутня», — йдеться у повідомленні.





На місці пригоди працюють поліцейські Київщини. Правоохоронці проводять огляди та документують наслідки чергової ворожої атаки.



Раніше ми писали, що в ніч на 01 листопада 2024 року Росія завдала по території України удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також атакувала 48 ударними БпЛА «Shahed» і безпілотниками невстановленого типу.