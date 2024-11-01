На одном из реакторов Запорожской АЭС произошла утечка воды: МАГАТЭ сообщило детали

Стало известно, что 31 октября на одном из шести реакторов Запорожской АЭС обнаружена небольшая утечка воды из импульсной линии, соединенной с первым контуром энергоблока. Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ.



«На украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) продолжаются ремонтные работы на одном из шести реакторов после того, как была обнаружена небольшая утечка воды из импульсной линии - по сути, небольшой трубы, подключенной к первому контуру энергоблока. Ожидается, что работы будут завершены в конце этой недели», — заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



Группа экспертов МАГАТЭ, размещенная на ЗАЭС, посетила энергоблок № 1 во вторник после того, как получила информацию о том, что одна из импульсных линий, которые входят в систему поддержки насоса теплоносителя реактора, дала течь и нуждается в ремонте. Для проведения этих работ необходимо было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня.



«Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности. В общем, мы определили, что регулярное техническое обслуживание оборудования, которое является жизненно важным для обеспечения устойчивой ядерной безопасности, является сложной задачей для Запорожской атомной электростанции во время конфликта» — рассказал Гросси.



Ранее мы писали, что 21 октября в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.