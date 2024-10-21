Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута

Сегодня, 21 октября, в 12:18 из-за систематических вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Об этом информирует официальный канал Министерства энергетики Украины.



Сейчас станция питается только одной линией электропередачи. Обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, снова под угрозой.



В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности.



«Из-за вражеских обстрелов снова отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сделают все возможное для восстановления линии питания ЗАЭС. Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.



Ранее российские оккупанты атаковали магистральную подстанцию, в результате этого была обесточена одна из линий питания оккупированной Запорожской АЭС.