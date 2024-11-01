Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

На одному з реакторів Запорізької АЕС стався витік води: МАГАТЕ повідомило деталі

01 листопада 2024, 12:18

На одному з реакторів Запорізької АЕС стався витік води: МАГАТЕ повідомило деталі

Стало відомо, що 31 жовтня на одному з шести реакторів Запорізької АЕС виявлено невеликий витік води з імпульсної лінії, з'єднаної з першим контуром енергоблоку. Про це повідомили у пресслужбі МАГАТЕ.

 «На українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) тривають ремонтні роботи на одному з шести реакторів після того, як було виявлено невеликий витік води з імпульсної лінії — по суті, невеликої труби, підключеної до першого контуру енергоблоку. Очікується, що роботи будуть завершені наприкінці цього тижня», — заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Група експертів МАГАТЕ, розміщена на ЗАЕС, відвідала енергоблок №1 у вівторок після того, як отримала інформацію про те, що одна з імпульсних ліній, що входять до системи підтримки насоса теплоносія реактора, дала текти та потребує ремонту. Для цих робіт необхідно було знизити тиск у першому контурі до атмосферного рівня.

«Агентство продовжить уважно стежити за цим питанням, хоч ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки. Загалом ми визначили, що регулярне технічне обслуговування обладнання, яке є життєво важливим для забезпечення сталої ядерної безпеки, є складним завданням для Запорізької атомної електростанції під час конфлікту», — розповів Гроссі.

 Раніше ми писали, що 21 жовтня о 12:18 через систематичні ворожі обстріли відключилася одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Запорізька область Енергодар
Організації
МАГАТЕ

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:46
Дрон ударив по машині радника глави угрупування «ДНР»
11:08
Жителям окупованої Луганщини стане складніше потрапити на прийом до лікаря: в ОВА пояснили, з чим це пов'язано
09:36
У Сіверськодонецьку росіяни глушать мобільний зв'язок: смартфонами може користуватися лише окупаційна влада – ОВА
08:10
Армія РФ просунулась біля шести населених пунктів Донецької області — DeepState
23:00
Головне за день: Наслідки удару по будинку в Харкові. Норвегія дасть Україні F-16
19:00
В окупованій Горлівці знеструмлено близько 100 трансформаторних підстанцій — кілька районів без світла
16:36
Жителям окупованих Донецька та Макіївки подаватимуть воду по декілька годин — у «ДНР» назвали це досягненням
16:16
Збитки природі Луганщини від Росії сягнули 600 млрд гривень
15:37
В окупованому Маріуполі школярам видали глобуси, на яких кілька областей України у складі РФ
15:20
ФСБ завозить криміналітет на ринки окупованих територій Півдня України — ЦНС
13:59
У Маріуполі окупанти знищили старовинну школу, на її місці зводять нову будівлю
13:27
У Донецьку ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його підозрюють у «підготовці вибуху у прокуратурі»
23:00
Головне за день: Бої у Торецьку. Україна та РФ ведуть переговори про припинення вогню по енергооб'єктам?
22:48
На Луганщині окупанти «судитимуть» 19-річного хлопця, якого «звинувачують» у фінансуванні «Азова»
22:04
Під окупованим Маріуполем на одному з полігонів інструктори КНДР тренують військових РФ – мерія
17:14
Обвинувачені у вбивстві Рассела Бентлі хочуть повернутися на війну в Україні
16:59
Україна могла б захопити Курську АЕС, але не зробила цього — Зеленський
14:30
У Кремлі хочуть засекретити інформацію про діяльність «органів влади» в окупації: Лисогор розповів про наслідки
12:55
У Маріуполі окупанти віддадуть квартири місцевих жителів російським військовим
08:30
Через вибух гранатомета на окупованій Луганщині загинув хлопчик
усі новини
13:14
Війська Росії завдали ударів по Херсону: є поранені
13:10
У МЗС КНДР визнали, що допомагають Росії воювати проти України
12:59
В Україні графіки відключень світла можуть незабаром повернутися: причина
12:59
«Переходять канал і ховаються»: російська армія змінила тактику при наступі на Часів Яр
12:39
Запасу вугілля на котельнях Добропільської громади вистачить на місяць роботи — МВА
12:18
На одному з реакторів Запорізької АЕС стався витік води: МАГАТЕ повідомило деталі
11:46
Дрон ударив по машині радника глави угрупування «ДНР»
11:42
У Донецькій області на трасу впало дерево: воно перекрило проїзд і створило пробку
11:10
СБУ затримала ексдепутата, який працював на ФСБ і закликав бомбити Сумщину
11:08
Жителям окупованої Луганщини стане складніше потрапити на прийом до лікаря: в ОВА пояснили, з чим це пов'язано
10:50
Допомога від Південної Кореї може переламати перебіг війни в Україні — FT
10:49
ЗСУ відбили у росіян позиції на Курахівському напрямку – ISW
10:36
Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: є руйнування
10:35
Росія обстріляла Донецьку область: пошкоджено 24 будинки та дві багатоповерхівки
09:58
Дрон ударив по нафтобазі в Ставропольському краї РФ: почалася пожежа
09:57
У жовтні Росія випустила по Україні 29% усіх БпЛА за 2024 рік
09:56
На Київщині внаслідок падіння уламків дрону було пошкоджено приватні будинки
09:36
У Сіверськодонецьку росіяни глушать мобільний зв'язок: смартфонами може користуватися лише окупаційна влада – ОВА
09:33
Український дрон ліквідував двох російських солдатів на мотоциклі поблизу села Терни
09:15
У Слов'янську розпочався опалювальний сезон. Коли жителі отримають тепло
усі новини
ВІДЕО
Дрон ударив по нафтобазі в Ставропольському краї РФ: почалася пожежа Дрон ударив по нафтобазі в Ставропольському краї РФ: почалася пожежа
01 листопада, 09:58
Український дрон ліквідував двох російських солдатів у селі Терни. Фото: кадр із відео Український дрон ліквідував двох російських солдатів на мотоциклі поблизу села Терни
01 листопада, 09:33
Опалювальний сезон. Фото: відкриті джерела У Слов'янську розпочався опалювальний сезон. Коли жителі отримають тепло
01 листопада, 09:15
Безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у російському Брянську. Скріншот відео У російському Брянську дрон влучив у багатоповерховий будинок
01 листопада, 07:23
Дрон-камікадзе спалив військову вантажівку РФ у Курській області. Фото: кадр із відео Дрон-камікадзе знищив російську військову вантажівку в Курській області
31 жовтня, 16:53
Дим після атаки дронів на порт в окупованому Бердянську. Фото: Андрющенко Time / Telegram Безпілотники масовано атакували порт в окупованому Бердянську: там виникла масштабна пожежа
31 жовтня, 10:13

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір