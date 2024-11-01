На одному з реакторів Запорізької АЕС стався витік води: МАГАТЕ повідомило деталі

Стало відомо, що 31 жовтня на одному з шести реакторів Запорізької АЕС виявлено невеликий витік води з імпульсної лінії, з'єднаної з першим контуром енергоблоку. Про це повідомили у пресслужбі МАГАТЕ.



«На українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) тривають ремонтні роботи на одному з шести реакторів після того, як було виявлено невеликий витік води з імпульсної лінії — по суті, невеликої труби, підключеної до першого контуру енергоблоку. Очікується, що роботи будуть завершені наприкінці цього тижня», — заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі.



Група експертів МАГАТЕ, розміщена на ЗАЕС, відвідала енергоблок №1 у вівторок після того, як отримала інформацію про те, що одна з імпульсних ліній, що входять до системи підтримки насоса теплоносія реактора, дала текти та потребує ремонту. Для цих робіт необхідно було знизити тиск у першому контурі до атмосферного рівня.



«Агентство продовжить уважно стежити за цим питанням, хоч ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки. Загалом ми визначили, що регулярне технічне обслуговування обладнання, яке є життєво важливим для забезпечення сталої ядерної безпеки, є складним завданням для Запорізької атомної електростанції під час конфлікту», — розповів Гроссі.



Раніше ми писали, що 21 жовтня о 12:18 через систематичні ворожі обстріли відключилася одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України.