В Украине графики отключений света могут скоро вернуться: причина

В Украине со следующей недели могут начаться почасовые графики отключения электроэнергии. Об этом сообщил член наблюдательного совета «Центрэнерго» Владимир Величко, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, причина возвращения к отключениям — ощутимое снижение температуры.



«Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры — в частности, аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК «Укрэнерго» не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений», — отметил он.



Величко рассказал, что после снижения суточной средней температуры в октябре, энергосистема уже наблюдает ощутимый рост потребления, а его пик сместился с 20:00 на 19:10.



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