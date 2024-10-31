Около 100 трансформаторных подстанций обесточены в оккупированной Горловке обстрелом. Об этом сообщили в группировке «ДНР».
«Вследствие прилета обесточены: 245 квартал, ЦГР, Исполком, 5 шах. частично, 88 квартал», — сообщил глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько.
Несколько районов города оказались без света в результате удара, как утверждается, ВСУ.
По данным оккупационной администрации, всего обесточено 98 трансформаторных подстанций.
Как сообщалось, длительное время обесточена северная и местами восточная часть Покровска. Кроме того, электроснабжение полностью отсутствует в городе Родинское, а также в семи населенных пунктах громады.