В Україні графіки відключень світла можуть незабаром повернутися: причина

В Україні з наступного тижня можуть розпочатися погодинні графіки відключення електроенергії. Про це повідомив член наглядової ради «Центренерго» Володимир Величко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



За його словами, причина повернення до відключень — відчутне зниження температури.



«З наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде залучити суттєвіші заходи, зокрема аварійну допомогу від операторів суміжних країн. Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. Якщо НЕК «Укренерго» не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень», — зазначив він.



Величко розповів, що після зниження добової середньої температури у жовтні енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання, а його пік змістився з 20:00 на 19:10.



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