В МИД КНДР признали, что помогают России воевать против Украины

Северная Корея готова дальше поддерживать РФ и стоять рядом вплоть до так называемого «победного дня». Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, Пхеньян намерен оказывать поддержку и помощь Москве в вопросе войны против Украины и не сомневается в «победе» Кремля под руководством Владимира Путина. Более того, такое указание дал глава Северной Кореи Ким Чен Ын еще в самом начале противостояния.

«Еще раз заверяем, что до победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами. С самого начала специальной военной операции председатель КНДР Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядывались, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу», — заявила Цой Сон Хи.

Отдельно глава дипломатического ведомства КНДР добавила, что Соединенные Штаты Америки и другие страны Запада, которые поставляют Киеву оружие, якобы тем самым «пытаются долгосрочно вести войну в Украине против России».

Ранее сообщалось, что на одном из полигонов под оккупированным Мариуполем инструкторы КНДР тренируют российских военных.