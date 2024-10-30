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Под оккупированным Мариуполем на одном из полигонов инструкторы КНДР тренируют военных РФ – мэрия

30 октября 2024, 22:04

Под оккупированным Мариуполем на одном из полигонов инструкторы КНДР тренируют военных РФ – мэрия

Оккупированные Мариуполь и Сартана, между которыми расположен военный полигон россиян. Фото: карта DeepState Оккупированные Мариуполь и Сартана, между которыми расположен военный полигон россиян. Фото: карта DeepState

На территории от Мариуполя до Бердянска российские войска обустроили три военных полигона. Об этом в эфире «Суспільне. Студія» сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, эти полигоны находятся в селе Новопетровка Бердянского района, возле поселка Бабах-Тарама и села Куликовское на границе Донецкой и Запорожской областей, а также между Мариуполем и поселком Сартана, где инструкторы КНДР тренируют российских военных.

«Их небольшое количество – 10-15 людей. Очень сложно по поводу фиксаций, однако именно третий полигон гораздо плотнее охраняется россиянами. Даже когда идет перевод войск на этот полигон на тренировку, то полностью перекрывают дороги, усложняют движение, то есть предпринимают абсолютно беспрецедентные меры безопасности. На других полигонах такие меры безопасности россияне не предпринимают. На этом полигоне инструкторы КНДР обучают россиян тренировкам с обеспечением северокорейского оружия – ствольной артиллерии, снарядов и тому подобное», – рассказал Андрющенко.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ответил, поможет ли Запад войсками из-за вступления солдат КНДР в войну против Украины.

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