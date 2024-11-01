У МЗС КНДР визнали, що допомагають Росії воювати проти України

Північна Корея готова далі підтримувати РФ і стояти поруч до так званого «переможного дня». Про це заявила глава МЗС КНДР Цой Сон Хі під час переговорів із російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє «Інтерфакс».

За її словами, Пхеньян має намір надавати підтримку та допомогу Москві у питанні війни проти України та не сумнівається у «перемозі» Кремля під керівництвом Володимира Путіна. Більше того, таку вказівку дав голова Північної Кореї Кім Чен Ин ще на початку протистояння.

«Ще раз запевняємо, що до переможного дня ми завжди твердо стоятимемо поряд з нашими російськими товаришами. Із самого початку спеціальної військової операції голова КНДР Кім Чен Ин дав вказівку, щоб ми ні на кого не оглядалися, незмінно і потужно підтримували, надавали допомогу російській армії та російському народу», — заявила Цой Сон Хі.

Окремо глава дипломатичного відомства КНДР додала, що Сполучені Штати Америки та інші країни Заходу, які постачають Києву зброю, нібито тим самим «намагаються довгостроково вести війну в Україні проти Росії».

Раніше повідомлялося, що на одному із полігонів під окупованим Маріуполем інструктори КНДР тренують російських військових.