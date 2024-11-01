Три города Донетчины получили от спасателей более 23 000 литров питьевой и технической воды

Подвоз воды на Донетчине. Фото: ГСЧС

Спасатели доставили жителям Константиновки, Доброполья и Покровска Донецкой области более 23 000 литров питьевой и технической воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«За прошедшие сутки спасатели Донетчины подвезли 16 м³ питьевой и 7,35 м³ технической воды в населенные пункты Константиновка, Доброполье и Покровск», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что постоянные обстрелы, разрушения, опасность и отсутствие централизованного водоснабжения для жителей Донецкой области уже стало обыденностью. Спасатели пытаются поддерживать граждан в такие сложные моменты, поэтому развозят питьевую и техническую воду в прифронтовые населенные пункты.



Ранее мы писали, что в Волновахском районе Донецкой области спасатели оказывают помощь жителям прифронтовых населенных пунктов. В частности, за 16 октября спасатели разгрузили 9 кг гуманитарного груза.