В Волновахском районе спасатели разгрузили и доставили 9 000 кг гуманитарного груза

Спасатели доставили 9 000 кг гуманитарного груза. Фото: ГСЧС

В Волновахском районе Донецкой области спасатели оказывают помощь жителям прифронтовых населенных пунктов. В частности, за 16 октября спасатели разгрузили 9 кг гуманитарного груза. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«В селе Искра спасатели разгрузили 4 000 кг бытовых приборов, в частности портативные газовые печи и одноразовые газовые баллоны. Кроме того, в село Раздольное специалисты Службы спасения адресно доставили и разгрузили 5 000 л бутилированной питьевой воды», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что такая поддержка значительно облегчает жизнь жителей области, которые сталкиваются с трудностями в обеспечении своих основных потребностей в прифронтовых населенных пунктах.



Ранее мы писали, что спасатели подвезли более 32 000 литров воды жителям Константиновки Донецкой области.