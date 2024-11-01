Три міста Донеччини отримали від рятувальників понад 23 000 літрів питної та технічної води

Підвезення води на Донеччині. Фото: ДСНС

Рятувальники доставили мешканцям Костянтинівки, Добропілля та Покровська Донецької області понад 23 тисячі літрів питної та технічної води. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Минулої доби рятувальники Донеччини підвезли 16 м³ питної та 7,35 м³ технічної води до населених пунктів Костянтинівка, Добропілля та Покровська», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що постійні обстріли, руйнування, небезпека та відсутність централізованого водопостачання для мешканців Донецької області вже стала буденністю. Рятувальники намагаються підтримувати громадян у такі складні моменти, тож розвозять питну та технічну воду до прифронтових населених пунктів.



Раніше ми писали, що у Волноваському районі Донецької області рятувальники надають допомогу мешканцям прифронтових населених пунктів. За 16 жовтня рятувальники розвантажили 9 кг гуманітарного вантажу.