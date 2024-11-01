Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

На встрече с экс-канцлером ФРГ Виктор Орбан заявил о поражении Украины в войне

01 ноября 2024, 15:58

На встрече с экс-канцлером ФРГ Виктор Орбан заявил о поражении Украины в войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (крайний справа) встретился с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером (крайний слева) и заявил о поражении Украины в войне. Фото: Weltwoche Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (крайний справа) встретился с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером (крайний слева) и заявил о поражении Украины в войне. Фото: Weltwoche

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером и заявил о поражении Украины в войне. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на швейцарский журнал Weltwoche.

Отмечается, что правый швейцарский журнал Weltwoche провёл в Вене конференцию «Мир в Европе», на которую пригласил экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они выступали перед полным конференц-залом знаменитого венского отеля «Захер».

Организаторы широко цитируют слова Орбана о поражении Украины в войне. «Ключевая фраза, прозвучавшая вчера вечером, в том, что эта война проиграна для Украины. Об этом Виктор Орбан ясно сказал», — заявил по итогам дискуссии её ведущий, главред Weltwoche Роджер Кёппель.

«Мне особенно забавно во встрече Кёппеля, Шрёдера и Орбана то, что там собрались именно те, кто всегда говорит, будто больше нет плюрализма мнений, будто сформировался картельный сговор мнений для поддержки Украины. А затем все трое с гордостью выражают обожание Путину без какого-либо другого мнения», — комментирует заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится сделать большой политический подарок экс-президенту Соединенных Штатов и кандидату в президенты Дональду Трампу за счет Украины. Он отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ, что усложнит выделение кредитов Украине за счет замороженных активов РФ, чтобы помочь кандидату в президенты США Дональду Трампу.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Украина Война Герхард Шредер Виктор Орбан

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:01
Москва может вынудить Украину к невыгодным переговорам — Bloomberg
11:46
Дрон ударил по машине советника главы группировки «ДНР»
11:08
Жителям оккупированной Луганщины станет сложнее попасть на прием к врачу: в ОВА объяснили, с чем это связано
09:36
В Северскодонецке россияне глушат мобильную связь: смартфонами может пользоваться только оккупационная власть – ОВА
08:10
Армия РФ продвинулась возле шести населенных пунктов Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: Последствия удара по дому в Харькове. Норвегия даст Украине F-16
19:00
В оккупированной Горловке обесточено около 100 трансформаторных подстанций — несколько районов без света
16:36
Жителям оккупированных Донецка и Макеевки будут подавать воду по часам — в «ДНР» назвали это достижением
16:16
Убытки природе Луганщины от России достигли 600 млрд гривен
15:37
В оккупированном Мариуполе школьникам выдали глобусы, на которых несколько областей Украины в составе РФ
15:20
ФСБ завозит криминалитет на рынки оккупированных территорий Юга Украины — ЦНС
13:59
В Мариуполе оккупанты уничтожили старинную школу, на ее месте возводят новое здание
13:27
В Донецке ФСБ задержала местного жителя: оккупанты его подозревают в «подготовке взрыва в прокуратуре»
23:00
Главное за день: Бои в Торецке. Украина и РФ ведут переговоры о прекращении огня по энергообъектам?
22:48
На Луганщине оккупанты будут «судить» 19-летнего парня, которого «обвиняют» в финансировании «Азова»
22:04
Под оккупированным Мариуполем на одном из полигонов инструкторы КНДР тренируют военных РФ – мэрия
17:14
Обвиняемые в убийстве Рассела Бентли хотят вернуться на войну в Украине
16:59
Украина могла бы захватить Курскую АЭС, но не сделала этого — Зеленский
14:30
В Кремле хотят засекретить информацию о деятельности «органов власти» в оккупации: Лысогор рассказал о последствиях
12:55
В Мариуполе оккупанты отдадут квартиры местных жителей российским военным
все новости
18:22
В Украине два года будут тестировать 5G — пилотный проект запущен
17:35
Ситуация на фронте: Больше всего войска РФ атакуют на трех направлениях
17:01
Москва может вынудить Украину к невыгодным переговорам — Bloomberg
16:52
На въезде в Донецкую область установили памятную стелу в честь Героя Украины и комбата Дмитрия «Да Винчи» Коцюбайло
16:33
РФ ударила по Харькову: повреждены дома
16:16
СБУ: Задержан российский агент из пула Медведчука
16:03
В Украине собрали 66,7 млн тонн урожая: какие области лидируют
15:58
На встрече с экс-канцлером ФРГ Виктор Орбан заявил о поражении Украины в войне
15:52
«Линия столкновения стабилизирована»: россияне не захватили Торецк и Часов Яр
15:45
В 5 областях Украины задержали чиновников, которые создали схемы уклонения от мобилизации
15:45
«Белые ангелы» эвакуировали многодетную семью из Константиновки
15:17
Более 30 тысяч оккупантов, сотни танков и бронемашин: в ВСУ назвали потери войск РФ за октябрь на Восточном направлении
15:12
С начала войны в Украине погибли 585 детей — Офис Генпрокурора
14:37
РФ потеряла еще один истребитель Су-34
14:36
В Киеве задержали вымогателей $5000 за инвалидность для участника боев
14:13
Три города Донетчины получили от спасателей более 23 000 литров питьевой и технической воды
13:49
РФ обстреляла Днепр: на месте «прилета» вспыхнул пожар
13:14
Войска России нанесли удары по Херсону: есть раненые
13:10
В МИД КНДР признали, что помогают России воевать против Украины
12:59
В Украине графики отключений света могут скоро вернуться: причина
все новости
ВИДЕО
Полиция эвакуировала многодетную семью из Константиновки. Фото: полиции Донецкой области «Белые ангелы» эвакуировали многодетную семью из Константиновки
01 ноября, 15:45
В Киеве задержали вымогателей $5000 из МСЭК. Фото: Нацполиция В Киеве задержали вымогателей $5000 за инвалидность для участника боев
01 ноября, 14:36
Дрон ударил по нефтебазе в Ставропольском крае РФ: начался пожар Дрон ударил по нефтебазе в Ставропольском крае РФ: начался пожар
01 ноября, 09:58
Украинский дрон ликвидировал двух российских солдат в селе Терны. Фото: кадр из видео Украинский дрон ликвидировал двух российских солдат на мотоцикле вблизи села Терны
01 ноября, 09:33
Отопительный сезон. Фото: открытые источники В Славянске начался отопительный сезон. Когда жители получат тепло
01 ноября, 09:15
Беспилотник попал в многоэтажный дом в российском Брянске. Скриншот видео В российском Брянске дрон попал в многоэтажный дом
01 ноября, 07:23
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор