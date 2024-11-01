На встрече с экс-канцлером ФРГ Виктор Орбан заявил о поражении Украины в войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (крайний справа) встретился с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером (крайний слева) и заявил о поражении Украины в войне. Фото: Weltwoche

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером и заявил о поражении Украины в войне. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на швейцарский журнал Weltwoche.

Отмечается, что правый швейцарский журнал Weltwoche провёл в Вене конференцию «Мир в Европе», на которую пригласил экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они выступали перед полным конференц-залом знаменитого венского отеля «Захер».

Организаторы широко цитируют слова Орбана о поражении Украины в войне. «Ключевая фраза, прозвучавшая вчера вечером, в том, что эта война проиграна для Украины. Об этом Виктор Орбан ясно сказал», — заявил по итогам дискуссии её ведущий, главред Weltwoche Роджер Кёппель.

«Мне особенно забавно во встрече Кёппеля, Шрёдера и Орбана то, что там собрались именно те, кто всегда говорит, будто больше нет плюрализма мнений, будто сформировался картельный сговор мнений для поддержки Украины. А затем все трое с гордостью выражают обожание Путину без какого-либо другого мнения», — комментирует заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится сделать большой политический подарок экс-президенту Соединенных Штатов и кандидату в президенты Дональду Трампу за счет Украины. Он отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ, что усложнит выделение кредитов Украине за счет замороженных активов РФ, чтобы помочь кандидату в президенты США Дональду Трампу.