На зустрічі з ексканцлером ФРН Віктор Орбан заявив про поразку України у війні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (крайній праворуч) зустрівся з колишнім канцлером Німеччини Герхардом Шрьодером (крайній ліворуч) та заявив про поразку України у війні. Фото: Weltwoche

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з ексканцлером Німеччини Герхардом Шрьодером та заявив про поразку України у війні. Про це пише німецьке видання Bild із посиланням на швейцарський журнал Weltwoche.

Наголошується, що правий швейцарський журнал Weltwoche провів у Відні конференцію «Мир у Європі», на яку запросив ексканцлера Німеччини Герхарда Шрьодера та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Вони виступали перед повним конференцзалом знаменитого віденського готелю «Захер».

Організатори широко цитують слова Орбана про поразку України у війні.

«Ключова фраза, яка пролунала вчора ввечері, полягає в тому, що ця війна програна для України. Про це Віктор Орбан ясно сказав», — заявив за підсумками дискусії її ведучий, головний редактор Weltwoche Роджер Кьоппель.

«Мені особливо кумедно у зустрічі Кьоппеля, Шрьодера та Орбана те, що там зібралися саме ті, хто завжди каже, що ніби більше немає плюралізму думок, ніби сформувалася картельна змова думок для підтримки України. А потім усі троє з гордістю висловлюють обожнювання Путіну без будь-якої іншої думки», — коментує заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується зробити великий політичний подарунок експрезиденту Сполучених Штатів та кандидату у президенти Дональду Трампу за рахунок України. Він відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ, що ускладнить виділення кредитів Україні за рахунок заморожених активів РФ, щоб допомогти кандидату у президенти США Дональду Трампу.