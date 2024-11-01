РФ ударила по Харькову: повреждены дома

Российские войска вечером, 1 ноября, в очередной раз ударили по Харькову. В Воздушных силах сообщили, что россияне задействовали ракету. Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Прилет в жилой частный дом, повреждены также многоэтажные дома», — отметил он.



Информация о пострадавших выясняется.



По состоянию на 16:28 новых деталей «прилета» нет.



Ранее мы писали, что вечером 30 октября российские оккупанты управляемой авиационной бомбой ударили по многоэтажному дому в Харькове.