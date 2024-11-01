РФ вдарила по Харкову: пошкоджені будинки

Російські війська ввечері, 1 листопада, вкотре вдарили по Харкову. У Повітряних силах повідомили, що росіяни застосували ракету. Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Приліт у житловий приватний будинок, пошкоджено також багатоповерхові будинки», — зазначив він.



Інформація про постраждалих з'ясовується.



Станом на 16:28 нових деталей немає.



Раніше ми писали, що ввечері 30 жовтня російські окупанти керованою авіаційною бомбою вдарили по багатоповерховому будинку в Харкові.