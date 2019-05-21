В Администрации президента Украины начались консультации главы государства Владимира Зеленского с главами парламентских фракций по вопросу роспуска Верховной Рады.



Глава фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко начал Facebook-трансляцию из зала АП, в котором главы ждали Зеленского. Встреча началась с двадцатиминутным опозданием.



Во время трансляции Ляшко поинтересовался у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, почему она опаздала. Тимошенко ответила: «Так не началось еще». «Нужно показывать пример», — возразил Ляшко.



Также он опросил собравшихся глав фракций, согласны ли они, чтобы встреча транслировалась. Они инициативу поддержали.



После этого к собравшимся пришел Зеленский. Он отметил, что Ляшко выглядит «очень демократично». Глава «Радикальной партии» приехал на встречу с Зеленским в джинсах и на велосипеде.



После этого Ляшко пытался пройти зал, где начались переговоры, со смартфоном. Однако охрана президента его не пустили, сославшись на инструкции по безопасности. Лидер «Радикальной партии» несколько минут требовал пропустить его с телефоном. В итоге Ляшко прервал трансляцию.

20 мая Зеленский вступил в должность президента. Во время инаугурационной речи он заявил о роспуске Верховной Рады.



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