Ляшко приехал к Зеленскому на велосипеде

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко приехал на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на велосипеде. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».



Ляшко прибыл в Администрацию президента на консультации лидеров фракций Верховной Рады с Зеленским по вопросу роспуска парламента.



«Я сейчас поеду туда — велосипед на входе поставлю. Надеюсь, его никто не украдет во время консультаций», — сказал он журналистам.



Также Ляшко выразил надежду, что аппарат главы государства установит стоянку для велосипедов под зданием Администрации.

20 мая Зеленский вступил в должность президента. Во время инаугурационной речи он заявил о роспуске Верховной Рады.



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