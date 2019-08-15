Тейлор: США заинтересованы в расширении «нормандского формата»

В США рассматривают предложение президента Украины Владимира Зеленского о расширении нормандского формата за счет Лондона и Вашингтона. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью «Европейской правде».



«Президент Зеленский уже поднял этот вопрос — поэтому да, эта возможность рассматривается. Зеленский объяснил: поскольку "нормандский формат" не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к "норманди". Мы считаем, что это интересное предложение», — сказал он.



При этом дипломат отметил, что по данному вопросу важна позиция всех участников «нормандского формата», в который входят Украина, РФ, Германия и Франция.

6 августа четверо украинских военных погибли вблизи Павлополя Донецкой области. По информации Минобороны, это произошло в результате обстрела со стороны боевиков.



После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель как можно быстрее провести переговоры в «нормандском формате».



7 августа Зеленский провел с Путиным телефонный разговор и призвал его «повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей».



8 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести встречу в Минске при участии Германии, Франции, США и Великобритании и обсудить вопрос Крыма и ситуацию на Донбассе.



11 июля Путин заявил о готовности обсудить расширение «Нормандского формата» после парламентских выборов в Украине.





