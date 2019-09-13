Глава СБУ: Мы и следователи Нидерландов сделали все, что могли в допросе Цемаха

Служба безопасности Украины сотрудничает со следователями, в том числе из Нидерландов, по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийском «Боинге» MH17, но спецслужбе неизвестно о переквалифицировании в подозреваемого Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем. Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы коммуницируем, и, я считаю, у нас партнерские отношения, в том числе с Нидерландами», - сказал Баканов журналистам в кулуарах ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.



Комментируя информацию о том, что Цемах более не является свидетелем, а уже подозреваемый, глава СБУ сказал, что слышал эту информацию только в СМИ и не может ее подтвердить.



Издание отмечает, что Баканов уклонился от прямого ответа на вопрос о том, смогли ли следователи допросить Цемаха.



«Они сделали все действия, которые могли сделать в том статусе, который был у этого человека. Мы были открыты, предоставляли любое возможное содействие в рамках действующего законодательства. Все что могли - мы сделали, они точно так же», - сказал глава СБУ.



Баканов позитивно оценил перспективу того, что Россия согласится на допрос Цемаха следователями из Нидерландов.



«Это будет о многом говорить - согласится или нет. Я считаю, что международная коалиция не может быть разрушена, а только укрепится, поскольку все понимают, что происходит. Мы должны были вернуть наших героев домой, и мы не имели никакого морального права задерживать этот обмен», - резюмировал глава спецслужбы.

В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли из неподконтрольного Снежного экс-командира ПВО «ДНР» Владимира Цемаха.



Цемаха обвиняют в создании террористической организации. Также он является фигурантом дела о сбитом «Боинге» рейса МН17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.



5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха под личное обязательство.



Украина согласилась с требованием России внести Цемаха в список на обмен. При этом прокуратура Нидерландов просила не выдавать его Москве.



7 сентября в Украину в результате обмена вернулись 35 украинцев — 24 военных моряка, а также 11 политзаключенных.



Российской стороне также были переданы, по предварительной информации, 35 человек, в том числе Цемах.



Нидерланды пытались предотвратить передачу российской стороне в рамках обмена Цемаха. С просьбой не выдавать фигуранта к Украине обратилась прокуратура Нидерландов.