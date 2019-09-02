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Нидерланды просят Украину не выдавать «зенитчика ДНР» Цемаха России

02 сентября 2019, 13:12

Нидерланды просят Украину не выдавать «зенитчика ДНР» Цемаха России

Украина согласилась с требованием России внести в список на обмен заключенных бывшего командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха, но прокуратура Нидерландов просит его не выдавать Москве, так как он является важным фигурантом в деле о сбитии «Боинга» MH17 на Донбассе. Об этом пишет «theБабель» со ссылкой на источники.

По информации одного из собеседников, близкого к переговорам, вопрос Цемаха в начале прошлой недели обсуждали президент Владимир Зеленский, тогда еще генпрокурор Юрий Луценко и помощник президента Андрей Ермак. Юрий Луценко убеждал команду президента, что выдача Цемаха России развалит расследование по «Боингу», а это в свою очередь позволит ЕС снять санкции с России. В команде Зеленского, утверждает источник издания, с доводами Луценко нехотя согласились, но позже все же внесли Цемаха в список на обмен.

Юрий Луценко подтвердил «theБабелю», что такая встреча с Зеленским у него была. Помощник президента Ермак на вопросы издания не ответил.

Отмечается, что о планах украинской власти выдать Цемаха России узнала прокуратура Нидерландов, которая расследует дело MH17. 30 августа 2019 года главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке отправил письмо украинским коллегам — в Генпрокуратуру. В письме, которое есть в распоряжении «theБабеля», он называет Цемаха подозреваемым по делу и настаивает на том, что «чрезвычайно важно» допросить его силами Совместной следственной группы. Издание подчеркивает, что это означает, что прокурор просит не отдавать Цемаха России, которая не позволит следователям общаться с подозреваемым.

Обновлено. Также об этом письме сообщило нидерландское издание NRC.

Сейчас арестованный в конце июня на 60 дней Цемах сидит в тюрьме СБУ без права внесения залога. Его обвиняют в создании террористической организации (часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса). При этом Цемах не дает никаких показаний по «Буку», из которого сбили «Боинг», утверждает источник издания в следственных органах.

В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли из неподконтрольного Снежного Владимира Цемаха.

В одном из архивных видео Цемах признавался, что «что-то прятал». СМИ предполагают, что речь идет о «Буке», из которого 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит «Боинг» «Малайзийских авиалиний», совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.

Цемах отрицает свою причастность к крушению «Боинга».

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