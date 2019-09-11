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После обмена Нидерланды считают Цемаха подозреваемым, а не свидетелем по делу MH17

11 сентября 2019, 17:40

После обмена Нидерланды считают Цемаха подозреваемым, а не свидетелем по делу MH17

Прокуратура Нидерландов переквалифицировала статус Владимира Цемаха из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малазийского «Боинга» MH17 над Донбассом. Об этом в интервью DW, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

Кати Пири была автором открытого письма, подписанного 4 сентября 40 депутатами Европарламента, в котором они призвали президента Украины Владимира Зеленского не допустить выдачи Владимира Цемаха Москве. Она считает, что решение Киева включить Цемаха в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17.

«С международной точки зрения Украина имеет обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание», — считает европарламентарий.

Пири добавила, что настойчивое требование России отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признает свою вину в катастрофе рейса MH17.

Евродепутат отметила, что со стороны Нидерландов было бы наивным полагать, что Россия выдаст Цемаха для дачи показаний в качестве свидетеля.

В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли из неподконтрольного Снежного экс-командира ПВО «ДНР» Владимира Цемаха.

Цемаха обвиняют в создании террористической организации. Также он является фигурантом дела о сбитом «Боинге» рейса МН17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха под личное обязательство.

Украина согласилась с требованием России внести Цемаха в список на обмен. При этом прокуратура Нидерландов просила не выдавать его Москве.

7 сентября в Украину в результате обмена вернулись 35 украинцев — 24 военных моряка, а также 11 политзаключенных.

Российской стороне также были переданы, по предварительной информации, 35 человек, в том числе Цемах.

Нидерланды пытались предотвратить передачу российской стороне в рамках обмена Цемаха. С просьбой не выдавать фигуранта к Украине обратилась прокуратура Нидерландов.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Цемах Кати Пири
Прочее
МН17
Места
Нидерланды

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