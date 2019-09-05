Суд освободил боевика Цемаха — ключевого свидетеля в деле МН17

Владимир Цемах / Архив

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи экс-начальника «ПВО ДНР» Владимира Цемаха. Он является ключевым свидетелем в деле о крушении малайзийского самолета «Боинг 777» рейса МН17 в небе над Донецкой областью.



Решение об освобождении суд принял сегодня, 5 сентября. Об этом сообщил адвокат Цемаха Роман Гонтарев, передает «ВВС Украина».



При этом адвокат не знает, связано ли такое решение суда с возможным участием Цемаха в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.



На уточняющий вопрос «Громадського», идет ли речь о включении в списки обмена заключенными и собирается ли Цемах куда-то выезжать, Гонтарев сказал: «Об обмене мне никто ничего не говорил. Не знаю, собирается ли куда-то ехать, у него же есть обязательства, он должен появляться на суды».

Цемаха обвиняют в создании террористической организации (часть 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса). При этом Цемах не дает никаких показаний по «Буку», из которого сбили Boeing.



Ранее СМИ писали, что Украина согласилась с требованием России внести в список на обмен заключенных бывшего командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха, но прокуратура Нидерландов просит его не выдавать Москве, так как он является важным фигурантом в деле о сбитии Boeing MH17 на Донбассе.



В одном из архивных видео Цемах признавался, что «что-то прятал». СМИ предполагают, что речь идет о «Буке», из которого 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит Boeing «Малайзийских авиалиний», совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.



Цемах отрицает свою причастность к крушению лайнера.