Нидерланды сожалеют, что Украина передала России фигуранта дела MH17 Цемаха

Нидерланды пытались предотвратить передачу российской стороне в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией Владимира Цемаха — фигуранта дела о гибели рейса MH17 в 2014 году. Об этом говорится в письме главы МИД Нидерландов Стефа Блока, адресованного парламенту, передает NOS.



Отмечается, что Нидерланды контактировали с Украиной «несколько раз, и на самом высоком уровне», чтобы Цемах остался в Украине. Однако удалось лишь отсрочить обмен на некоторое время, что позволило прокуратуре Нидерландов еще раз допросить Цемаха.



В письме Блока выражается «сожаление» в связи с тем, что Цемах был включен в список на обмен.

В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли из неподконтрольного Снежного экс-командира ПВО «ДНР» Владимира Цемаха.



Цемаха обвиняют в создании террористической организации. Также он является свидетелем в деле о крушении «Боинга» рейса МН17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.



5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха под личное обязательство.



Украина согласилась с требованием России внести Цемаха в список на обмен. При этом прокуратура Нидерландов просила не выдавать его Москве.



7 сентября в Украину в результате обмена вернулись 35 украинцев — 24 военных моряка, а также 11 политзаключенных.



Российской стороне также были переданы, по предварительной информации, 35 человек, в том числе Цемах. Официальный список еще не опубликован.