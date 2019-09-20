Вакарчук призвал объяснить, будет ли возвращен контроль над границей в случае выборов в Донецке

Лидер партии «Голос», народный депутат от одноименной фракции Святослав Вакарчук призвал украинскую власть объяснить, входит ли в понятие «условия безопасности» для проведения выборов в неподконтрольных районах Донбасса возвращение участка границы с Россией под контроль Украины.



«Скажите, вы собираетесь организовывать безопасность без того, чтобы получить контроль Украины над границей? Если да, то это сдача интересов Украины и путь к потере суверенитета. Если нет, то мы требуем от министра иностранных дел, от команды президента, от всех, кто сегодня официально реализует внешнюю политику, четко сказать: мы проведем выборы только тогда, когда получим контроль над всей территорией Украины», — заявил депутат с трибуны Верховной Рады.



Вакарчук сказал это в контексте ведущейся в последние дни в Киеве дискуссии о возможности применения «формулы Штайнмайера», которая предполагает проведение местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Нардеп считает, что эта формула является «свободным трактованием» Минских соглашений.

18 сентября Трехсторонняя контактная группа в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера». Представитель Украины Леонид Кучма заявил, что Киев не имеет принципиальных возражений по формуле, но ее реализация возможна только при выполнении ряда условий. В частности, среди этих условий вывод боевиков и военной техники, доступ украинских партий и СМИ, возвращение контроля над границей.



Глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что 2 сентября согласовал применение «формулы Штайнмайера» на встрече советников лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия).



Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки». Также он заверил, что местные выборы в ОРДЛО возможны только полсе вывода российских войск.