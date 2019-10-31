«Нацкорпус» о разведении: Оружие мы сложили в одно место, создаем мобильные группы

Активисты партии «Национальный корпус» и ветераны полка «Азов», которые находятся в Золотом, сложили оружие в одно место, куда имеют доступ.



«Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть, пока что, будет так», — сказал руководитель киевской ячейки «Нацкорпуса» Сергей Тамарин в эфире телеканала «НАШ».



Он добавил, что его соратники не собираются покидать дом на окраине Золотого, который после завершения разведения войск станет «последним блок-постом, где находятся люди, которые хотят и могут защищать землю и жителей».



Также представитель «Нацкорпуса» анонсировал создание мобильных групп, которые будут ездить в места разведения войск и делать «объективное оценивание, как там все происходит». Тамарин отметил, что инициатива называется «Рейд за мир» и в ее состав войдут ветераны боевых действий и волонтеры.

29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.



26 октября президент Владимир Зеленский посетил окраину Золотого, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.



После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».



В воскресенье вечером МВД сообщило, что ветераны АТО вывезли свое легальное оружие из Золотого. В «Нацкорпусе» же утверждают, что у них осталась часть оружия.