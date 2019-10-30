Путин заявил, что Зеленский не похож на националиста

Президент России Владимир Путин затруднился спрогнозировать, сможет ли президент Украины Владимир Зеленский «справиться» с националистами, которые находятся в Золотом Луганской области, в районе которого проходит разведение войск.



«Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними — мне сейчас трудно сказать», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.



Президент РФ не считает «таким уж сложным» вопрос разведения сил на Донбассе и отмечает, что от этого многое зависит в урегулировании ситуации.



«Не такой уж сложный вопрос на самом деле — разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах», — сказал Путин и добавил, что «это тянется годами».



«Доведут украинские власти до окончательного решения этот вопрос или нет — я не знаю, но от этого действительно многое зависит с точки зрения урегулирования ситуации на Донбассе», — подчеркнул российский лидер.

29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого. Начало разведения поприветствовал президент Владимир Зеленский.



26 октября Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.



После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».



В воскресенье вечером МВД сообщило, что ветераны АТО вывезли свое легальное оружие из Золотого. В «Нацкорпусе» же утверждают, что у них осталась часть оружия.