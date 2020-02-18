Путин официально уволил Суркова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника Владислава Суркова, который был куратором группировок «Л-ДНР» на Донбассе. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.



Об отставке Суркова стало известно около месяца назад. 11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что прошение Суркова об отставке пока не принято. При этом Песков подтвердил, что Дмитрий Козак стал главным сотрудником администрации президента, который отвечает за Украину.



Ранее член незаконных вооруженных формирований, бывший «секретарь Совбеза ДНР» Александр Ходаковский заявил, что в Кремле решили разделить кураторство по украинским вопросам и вопросам территорий Донбасса, которые находятся под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР».

24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. Также Козак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября 2019 года. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу. Также его называли куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Между Сурковым и Козаком сущестововало соперничество на «украинском направлении».



Владислав Сурков стал помощником президента России в сентябре 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией, а также являлся куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление.



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. Также он находится в санкционном списке Украины.