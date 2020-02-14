В «ДНР» заявили, что Сурков разделит полномочия с Козаком

Основатель подразделения боевиков «Восток» и бывший «секретарь Совбеза ДНР» Александр Ходаковский заявил, что в Кремле решили разделить кураторство по украинским вопросам и вопросам территорий Донбасса, которые находятся под контролем группировок «ДНР» / «ЛНР».



«Есть и приятные новости: [замглавы администрации президента РФ Дмитрий] Козак будет отвечать за Украину, а [помощник президента РФ Владислав] Сурков за нас», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.



В Кремле данную информацию пока не комментировали. 11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что прошение Суркова об отставке пока не принято. При этом Песков подтвердил, что Козак стал главным сотрудником администрации президента, который отвечает за Украину.



После этого «Коммерсант» со ссылкой на источники написал, что в Кремле еще не знают, кто именно будет курировать вопросы «Л-ДНР».

После «выборов» главы «ДНР» осенью 2018 года, к участию в которых Ходаковского не допустили, у него сложились лояльные отношение с главой группировки Денисом Пушилиным. Ходаковский вернулся из России в Донецк и в своих заявлениях в интернете практически не критикует Пушилина. В сентябре прошлого года они провели совместную «акцию» на передовой. По словам основателе «Востока», Пушилин помог ему в 2016 году в конфликте с тогдашним главой «ДНР» Александром Захарченко. Недавно Ходаковский рассказал, что занимается созданием реабилитационного центра для боевиков в Донецке.