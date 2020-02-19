Забродский: Генштаб подтвердил, что из-за атаки боевиков на Луганщине некоторые посты ВСУ покинуты

В ходе закрытого заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины подтвердил информацию о том, что в Луганской области украинским военнослужащим пришлось покинуть некоторые занимаемые ими позиции после атаки боевиков. Об этом сообщил первый замглавы комитета Михаил Забродский (фракция «Европейская солидарность»).

«Мы можем говорить о перечне вопросов, которые были заданы членами комитета. Во-первых, это принципиальный вопрос, оставления или не оставления позиций. Около 7 раз этот вопрос задавался господину-полковнику и господин-полковник публично подтвердил, что действительно позиции были оставлены… Оставлены и не возвращены», - сказал Забродский 19 февраля после заседания комитета.

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Он подчеркнул, что эта информация опровергает предыдущие заявления руководства Генштаба и Минобороны Украины о том, что украинские позиции не были утеряны.



Также, добавил нардеп, в ходе заседания стало известно, что во вторник утром во время атаки боевиков около получаса незаконные вооруженные формирования вели огонь по украинским позициям, и только после этого артиллерия смогла нанести ответный удар.



«Информация о жертвах подтвердилась: один наш военнослужащий погиб, четверо ранены. К сожалению, представитель Генштаба не смог объяснить, как так получилось, что при организованном отступлении тело нашего военного осталось в зоне проведения боя. В результате чего, оно сейчас в руках противника», - приводит слова Забродского пресс-служба «Евросолидарности».

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По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что позиции подразделений Объединенных сил после атаки боевиков в Луганской области утром 18 февраля остались неизменными.