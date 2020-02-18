Зеленский и начальник Генштаба разошлись в оценках боя на Луганщине

Президент Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве назвал утреннее боестолкновение на линии соприкосновения в Луганской области провокацией.



«У нас мощная армия, провокации бывают. Соответственно, наша армия сильно ответила», — сказал Зеленский.



При этом начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время этого же брифинга на вопрос журналиста, являлось ли это провокацией противника ответил: «Нет, сегодня была не провокация».



Хомчак напомнил, что сегодня пятая годовщина трагедии под Дебальцево. «Мы расцениваем это так, что сегодня они хотели эти наблюдательные посты захватить, чтобы, наверное, показать своему населению, что продвинулись вперед», — добавил начальник Генштаба.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных.