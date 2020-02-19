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Заседание комитета Рады по бою на Луганщине закрыли для СМИ

19 февраля 2020, 16:31

Заседание комитета Рады по бою на Луганщине закрыли для СМИ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проводит заседание в закрытом режиме, сообщает «Интерфакс-Украина».

Объявление об этом появилось на дверях комитета за полчаса до начала заседания. Заместитель руководителя комитета Марьяна Безуглая пояснила журналистам, что закрытый режим заседания связан с тем, что рассматриваемый вопрос — «специфический».

«Сегодня несколько специфическое заседание, поскольку мы заслушиваем в закрытом режиме отчеты об обострении, соответственно оно проходит в закрытом варианте», — сказала она.

На сегодняшнем заседании комитет планирует рассмотреть информацию о вчерашнем бое в Луганской области. Ожидается, что на заседание комитета придет министр обороны, представители Генштаба ВСУ и СНБО.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных. Там добавили, что в рядах боевиков — четверо погибших и шестеро раненых.

ОБСЕ зафиксировала более 2300 взрывов во время вчерашнего боя в Луганской области.

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