Заседание комитета Рады по бою на Луганщине закрыли для СМИ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проводит заседание в закрытом режиме, сообщает «Интерфакс-Украина».



Объявление об этом появилось на дверях комитета за полчаса до начала заседания. Заместитель руководителя комитета Марьяна Безуглая пояснила журналистам, что закрытый режим заседания связан с тем, что рассматриваемый вопрос — «специфический».



«Сегодня несколько специфическое заседание, поскольку мы заслушиваем в закрытом режиме отчеты об обострении, соответственно оно проходит в закрытом варианте», — сказала она.



На сегодняшнем заседании комитет планирует рассмотреть информацию о вчерашнем бое в Луганской области. Ожидается, что на заседание комитета придет министр обороны, представители Генштаба ВСУ и СНБО.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных. Там добавили, что в рядах боевиков — четверо погибших и шестеро раненых.



ОБСЕ зафиксировала более 2300 взрывов во время вчерашнего боя в Луганской области.