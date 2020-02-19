Минобороны: Боевые позиции ВСУ на Луганщине не потеряны

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что позиции подразделений Объединенных сил после атаки боевиков в Луганской области утром 18 февраля остались неизменными. Он отметил, что во время массированного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований один из наблюдательных постов бы оставлен украинскими военными на время.



По словам Загороднюка, речь идет о наблюдательном посте, который находится впереди основных боевых позиций.



«При этом ни одна из боевых позиций потеряна не была», - приводит слова Загороднюка пресс-служба министерства обороны Украины.



Министр подчеркнул, что украинские военнослужащие заранее знали о скоплении техники боевиков еще до того, как начались активные боевые действия, поэтому успели подготовиться, чтобы дать отпор.

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных.



Ранее первый замглавы комитета Михаил Забродский (фракция «Европейская солидарность») заявил, что 19 февраля в ходе закрытого заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины подтвердил информацию о том, что подвергшимся накануне в Луганской области украинским военнослужащим пришлось покинуть некоторые занимаемые ими наблюдательные посты.