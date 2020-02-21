Среди эвакуированных из китайского Уханя украинцев есть трое жителей Мариуполя. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает 0629.



«Это наши украинцы, наши земляки — среди них трое мариупольцев... Это обычные жители, которые ничем не болеют, которые возвращаются к себе домой», — сказал Бойченко.



Он пояснил, что это нормальная процедура, когда людей содержат на карантине во время инкубационного периода после выезда из страны, в которой есть эпидемия коронавируса.



По его словам, Мариуполь готов принять эвакуированных земляков. «У нас есть специализированное новое инфекционное отделение с современными боксами», — подчеркнул мэр.



Ранее глава МВД Арсен Аваков отмечал, что среди эвакуированных из Уханя есть восьмилетний мальчик Саша из Мариуполя.

В полдень 20 февраля в аэропорту Харькова приземлился самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.



На автомобилях ГСЧС их повезли в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» на Полтавщине, где обсервация продлится 14 дней.



Вечером колонна прибыла в поселок Новые Санжары, где произошло столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий. Протестующие перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным. Также в автобусы с эвакуированными бросали камни, один из них разбил стекло. Столкновения с полицией в Новых Санжарах начались еще утром.



Во время столкновений в Новых Санжарах были задержаны 24 человека, пострадали 9 правоохранителей и один гражданский.