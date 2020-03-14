Часть пунктов пропуска на границе Украины закроют из-за коронавируса

Часть пунктов пропуска на границе Украины будет закрыта в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Украине. Такое решение было принято Кабинетом министров, сообщает Государственная пограничная служба.



Будут временно закрыты 94 пункта пропуска, а 49 пунктов пропуска останутся функционировать, но прекратят пешеходное сообщение.



Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что для закрытия выбраны пункты пропуска, где нет интенсивного движения пассажиров. «На границе с каждой смежной страной будет работать необходимое количество пунктов пропуска и этого будет достаточно, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции», - подчеркнул он.

При этом решения о порядке пересечения КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях еще нет.

Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.



С 7 марта Украина ввела ограничения на пересечение КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



В Украине были зафиксированы три случая коронавируса. Одна из заразившихся — пожилая жительница Житомирской области — скончалась. Все пациенты были инфицированы во время нахождения за границей.