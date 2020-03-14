«Л-ДНР» ввели ограничения из-за коронавируса: вернувшимся из «большой Украины» нужно самоизолироваться

Группировки «ДНР» и «ЛНР» ввели режим повышенной готовности на подконтрольных им территориях в связи с распространением короновирусной инфекции COVID-19.



Такие «указы» (1,2) 14 марта подписали главы «ДНР» Денис Пушилин и «ЛНР» Леонид Пасечник.



У «ДНР» отдельный пункт обязывает приехавших из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Германии и Украины обеспечить самоизоляцию на дому в течение двух недель со дня прибытия на подконтрольной боевикам территории. При данном режиме предписывается не посещать работу или учебу, постараться минимально находиться в общественных местах.



У «ЛНР» в такой норме Украина прямо не указана, там есть формулировка о «прибывших из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, ФРГ, а также других государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией с COVID-19».



В «указах» не упоминается соседняя Россия, где также зафиксированы случаи коронавируса.



Кроме того, запрещается въезд жителям Украины с повышенной температурой и респираторными симптомами, если они не имеют регистрации на подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территориях соответственно. Зеркальная мера неделю назад была введена украинскими властями.



Также «министерствам здравоохранения» и силовым структурам группировок предписывается обеспечить круглосуточное дежурство на границе и пунктах пропуска на линии разграничения для выявления жителей с повышенной температурой и направления их в инфекционные отделения для установления диагноза.



Местным жителям, прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, в случае появления симптомов необходимо вызвать врача на дом и соблюдать требования медиков по самоизоляции.

10 марта «ДНР» сообщала, что прибывшая из Китая девушка с подозрением на коронавирус COVID-19 была изолирована. Ее доставили в больницу Горловки.



По утверждениям украинской стороны, на подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территориям произошло распространение коронавируса. Его якобы привезла эта девушка. 13 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что по предварительной информации украинской стороны, в Горловке коронавирус есть у 12 человек.



Сама «ДНР» это отрицает, вчера вечером в группировке заявили, что тест показал, что у девушки нет коронавируса.



При этом госпитализированная в Горловке пациентка рассказывала, что ее «посадят на карантин и весь автобус в придачу». В «ДНР» о судьбе других пассажиров не сообщают.