КПВВ Донбасса приостанавливают работу из-за коронавируса

Контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях приостанавливают работу начиная с понедельника, 16 марта. Об этом сообщили в Донецкой и Луганской облгосадминистрациях.



КПВВ в Донецкой области приостанавливают работу до 13 апреля, единственный пункт пропуска в Луганской области («Станица Луганская») — на две недели.



Решение о приостановке пропуска граждан принято командующим операцией Объединенных сил в связи с угрозой распространения коронавируса.



Пропуск через линию соприкосновения смогут осуществить только граждане, направляющиеся в сторону территории, на которой они зарегистрированы. То есть, в сторону неподконтрольной властям территории пропустят только граждан с пропиской в отдельных районах Донбасса, и наоборот.



Как отметили в Луганской ОГА, в связи с закрытием КПВВ срок прохождения верификации в органах социальной защиты будет продлен, социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут. В свою очередь, в Донецкой ОГА сообщили, что «прилагают максимум усилий для решения вопроса об отсрочке верификации».

Часть пунктов пропуска на границе Украины будет закрыта в связи с введенным карантином из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Украине.





Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.



С 7 марта Украина ввела ограничения на пересечение КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



В Украине были зафиксированы три случая коронавируса. Одна из заразившихся — пожилая жительница Житомирской области — скончалась. Все пациенты были инфицированы во время нахождения за границей.



