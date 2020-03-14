Украина закрывает границу для самолетов, автобусов и поездов с 17 марта

С полуночи 17 марта на две недели будут закрыты все пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты.



Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Распоряжение о приостановке пассажирского сообщения с другими странами принял Кабинет министров на внеочередном заседании в субботу.



СНБО призвало граждан Украины вернуться в страну до 17 марта 2020 года. Там добавили, что в случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка граждан спецрейсами.



Кроме того, с полуночи 16 марта на две недели будет прекращен въезд в Украины иностранцев и лиц без гражданства. Ограничение не коснется тех, кто имеет право на постоянное или временное проживание в Украине. Также по отдельным решениям Министерства иностранных дел будет разрешен въезд аккредитованным работникам дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций.



В сообщении СНБО ничего не сказано о пунктах пропуска на линии соприкосновения Донбасса и о КППВ на админгранице с аннексированным Крымом.



Ранее анонсировалось только закрытие авиасообщения с 17 марта, но сегодня правительство решило ужесточить меры.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы до 17 числа.



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