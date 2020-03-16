В Украине подтверждены еще два случая коронавируса

Еще два случая коронавируса COVID-19 лабораторно подтверждены в Украине — в Черновицкой области. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.





Ранее сообщалось о трех диагностированных случаях заболевания — два в Черновицкой и один в Житомирской. Пациентка в Житомирской области впоследствии умерла. Таким образом, сейчас в Украине четверо установленных заболевших, все в Черновицкой области.



Сейчас в Украине исследуются 9 случаев подозрения на COVID-19.

Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.



С 16 марта Украина закрывает КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».