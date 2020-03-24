«ДНР» заявила о госпитализации 15 человек с подозрением на COVID-19

Группировка «ДНР» заявляет о госпитализации 15 человек с подозрением на коронавирус, еще 71 человек находится на карантине. При этом только у половины из них были взяты тесты на наличие COVID-19, пишет сепаратистский ресурс ДАН.



«Под наблюдением 71 человек, из них четверо детей. Это туристы, которые вернулись из Италии, Египта, Арабских Эмиратов, Украины, которые возможно контактировали с заболевшими. Пятнадцать человек из них госпитализированы именно с подозрением на COVID-19», — заявила глава «минздрава» группировки Ольга Долгошапко.



По ее словам, ни одного подтвержденного случая коронавируса на подконтрольной «ДНР» территории нет, результаты тестов второй половины людей на карантине будут в течение двух дней.



Долгошапко также добавила, что на домашней изоляции находятся 247 человек. Вчера в «ДНР» заявляли о 65 пациентах на стационарном контроле и 45-ти — на домашнем карантине.

По состоянию на 24 марта в Украине официально зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.



18 марта был диагностирован первый случай коронавируса на Донетчине — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.



С 12 марта по 3 апреля в Украине был введен карантин с целью недопущения распространения коронавируса.